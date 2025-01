Auto überschlägt sich bei Glätteunfall

Ein 37-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend um 21.20 Uhr in einer Linkskurve zwischen der Kreisstraße DON 18 und Waldstetten aufgrund von Blitzeis von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen durchbrach einen Weidezaun, überschlug sich in der Folge und kam in einem Feld auf dem Dach zum Liegen.

Der Fahrer sowie seine 34-jährige Beifahrerin blieben beide unverletzt. An dem Auto entstand Totalschaden in einer geschätzten Höhe von 5000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeugwrack. Vor Ort waren neben der Polizei zahlreiche Kräfte der Feuerwehren aus Wolferstadt und Döckingen, der Kreisbrandmeister sowie der Rettungsdienst und ein Notarzt. Bis zur Beendigung der Unfallaufnahme kam es laut Polizei zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (AZ)