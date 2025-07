Unbekannte Person prallt gegen Auto: 4000 Euro Schaden

Ein bislang unbekannter Pkw ist am Dienstag, 8. April, auf dem Marktplatz in Asbach-Bäumenheim gegen einen geparkten schwarzen Mitsubishi Outlander geprallt, wie die Polizei mitteilt. An diesem Auto entstand ein Fremdschaden von geschätzten 4000 Euro an der Frontpartie. Eine verursachende Person meldete sich nicht. Beamte der PI Donauwörth nahmen nach eigenen Angaben ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Unfallflucht auf. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Beamten zu wenden. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Asbach-Bäumenheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis