Unfall auf Parkplatz: Verursacher fährt zunächst weg

Ein Autofahrer hat auf dem Parkplatz am Ärztezentrum „Maximilium“ in Donauwörth einen Unfall gebaut, hat sich aber zunächst nicht weiter darum gekümmert. Deshalb hat er jetzt ein Strafverfahren am Hals.

Nach Auskunft der Polizei saß am Dienstag um etwa 13.40 Uhr, eine 64-Jährige auf besagter Fläche in ihrem Pkw. Als ein Mann neben ihr einparken wollte, nahm die Frau eine merkliche Erschütterung wahr. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Das Opfer verständigte die Polizei. Noch während die Beamten vor Ort waren, kehrte der 77-Jährige, der weggefahren war, auf den Parkplatz zurück.

Die Beamten zeigten den Mann wegen Verdachts der Unfallflucht an und vernahmen den Beschuldigten. (AZ)