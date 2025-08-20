Icon Menü
Unfall auf Parkplatz in Donauwörth: Verursacher fährt zunächst weg

Donauwörth

Unfall auf Parkplatz: Verursacher fährt zunächst weg

In Donauwörth flüchtet ein Autofahrer nach einer Karambolage, kehrt aber dann zurück. Die Polizei leitet ein Strafverfahren ein.
    Die Polizei ermittelt gegen einen Autofahrer wegen des Verdachts der Unfallflucht.
    Die Polizei ermittelt gegen einen Autofahrer wegen des Verdachts der Unfallflucht. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Ein Autofahrer hat auf dem Parkplatz am Ärztezentrum „Maximilium“ in Donauwörth einen Unfall gebaut, hat sich aber zunächst nicht weiter darum gekümmert. Deshalb hat er jetzt ein Strafverfahren am Hals.

    Nach Auskunft der Polizei saß am Dienstag um etwa 13.40 Uhr, eine 64-Jährige auf besagter Fläche in ihrem Pkw. Als ein Mann neben ihr einparken wollte, nahm die Frau eine merkliche Erschütterung wahr. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Das Opfer verständigte die Polizei. Noch während die Beamten vor Ort waren, kehrte der 77-Jährige, der weggefahren war, auf den Parkplatz zurück.

    Die Beamten zeigten den Mann wegen Verdachts der Unfallflucht an und vernahmen den Beschuldigten. (AZ)

