Unfall auf Parkplatz von Baumarkt in Donauwörth

Donauwörth

Blechschaden bei Unfall auf Parkplatz von Baumarkt

Auf dem Gelände eines Baumarkts in Donauwörth parken zwei Personen mit ihren Autos gleichzeitig aus. Dann kracht es.
    Die Polizei meldet einen Unfall, der auf dem Parkplatz eines Baumarkts in Donauwörth passiert ist.
    Die Polizei meldet einen Unfall, der auf dem Parkplatz eines Baumarkts in Donauwörth passiert ist. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Auf dem Parkplatz eines Baumarkts im Gewerbegebiet an der Südspange in Donauwörth ist am Donnerstag ein Unfall passiert. Nach Angaben der Polizei rangierten um 16.50 Uhr eine 73-Jährige und ein 28-Jähriger gleichzeitig mit ihren Autos rückwärts aus gegenüberliegenden Stellflächen. Etwa in der Mitte der Fahrbahn prallten beide Pkw jeweils mit dem Heck gegeneinander.

    Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 8000 Euro. (AZ)

