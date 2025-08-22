Blechschaden bei Unfall auf Parkplatz von Baumarkt

Auf dem Parkplatz eines Baumarkts im Gewerbegebiet an der Südspange in Donauwörth ist am Donnerstag ein Unfall passiert. Nach Angaben der Polizei rangierten um 16.50 Uhr eine 73-Jährige und ein 28-Jähriger gleichzeitig mit ihren Autos rückwärts aus gegenüberliegenden Stellflächen. Etwa in der Mitte der Fahrbahn prallten beide Pkw jeweils mit dem Heck gegeneinander.

Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 8000 Euro. (AZ)