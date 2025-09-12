Icon Menü
Unfall auf Parkplatz von Discounter in Riedlingen: Polizei sucht Zeugen

Riedlingen

Unfall auf Parkplatz: Wer ist schuld?

Auf dem Parkplatz eines Discounters im Donauwörther Stadtteil Riedlingen stoßen zwei Autos zusammen. Die Polizei sucht nach Zeugen.
    Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls auf einem Parkplatz in Riedlingen.
    Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls auf einem Parkplatz in Riedlingen. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Ein Unfall auf dem Parkplatz eines Discountermarkts in der Kaiser-Karl-Straße in Riedlingen beschäftigt die Polizei. Am Donnerstag um 18.30 Uhr rangierten ein 85-Jähriger und eine 25-Jährige mit ihren Autos gleichzeitig jeweils rückwärts - und stießen zusammen. Dadurch entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5000 Euro.

    Da die Beteiligten konträre Angaben zum Hergang machten, wurden der Mann und die Frau vor Ort verwarnt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)

