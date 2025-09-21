Icon Menü
Unfall auf Wörnitz-Center Parkplatz: Unbekannter Fahrer hinterlässt Schaden

Donauwörth

Fahrerflucht am Wörnitzcenter

Auf dem Parkplatz des Wörnitz-Centers kam es am Samstag zu einem Vorfall, bei dem ein geparkter VW ID3 erheblich beschädigt wurde. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Von Redaktion
    Am Donauwörther Wörnitzcenter wurde am Samstag eine Fahrerflucht begangen. Foto: Thomas Hilgendorf

    Auf dem Kundenparkplatz des Wörntiz-Centers in der Sallingerstraße in Donauwörth ist am Samstag zwischen 11 und 12 Uhr ein geparkter Pkw beschädigt worden. Die 53-jährige Geschädigte parkte ihren VW ID3 ordnungsgemäß in einer Parklücke. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte die Heckstoßstange des geparkten Wagens. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 3000 Euro geschätzt.

    Da sich keine verursachende Person meldete, wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

