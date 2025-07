Donaumeile: Unfall mit Fahrrad auf dem Zebrastreifen

Ein 32-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwoch gegen 17 Uhr verbotswidrig und zusätzlich entgegen der Fahrtrichtung den Gehweg neben der Dillinger Straße in Richtung Innenstadt entlanggefahren. Unmittelbar vor einem in Richtung Ortsausgang herannahenden Auto schlug der Radler einen Haken nach rechts und fuhr mit seinem Mountainbike auf den Fußgängerüberweg vor der Donaumeile ein.

Der Wagen des 57-Jährigen erfasste den Radler frontal. Der 32-Jährige stürzte zu Boden, blieb jedoch – wie der Autofahrer – dem eigenen Bekunden zufolge unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro. Eine zufällig anwesende Polizeistreife der Donauwörther Inspektion beobachtete den Unfallhergang.

Behinderungen im Berufsverkehr in der Dillinger Straße in Donauwörth

Die Beamten verwarnten den unfallverursachenden Radfahrer vor Ort gebührenpflichtig und sorgten für einen Personalienaustausch zur Schadensregulierung. Bis zur Beendigung der Unfallaufnahme gegen 17.15 Uhr kam es zu Behinderungen im nachmittäglichen Berufsverkehr. (AZ)