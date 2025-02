Autofahrer nimmt Traktor die Vorfahrt - 15.000 Euro Schaden

Zu einem Verkehrsunfall mit laut Polizei rund 15.000 Euro Sachschaden kam es am späten Samstagabend bei Mertingen. Ein 18-jähriger Traktorfahrer wollte auf die Staatsstraße in Richtung Oberndorf fahren. Als er sich bereits gänzlich im Kreisverkehr befand, wurde seine Vorfahrt durch einen 45-jährigen Pkw-Fahrer missachtet. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der linken Fahrzeugseite des Pkw mit dem linken Vorderrad des Traktors. Der Sachschaden entstand nur am Auto, der Traktor blieb unbeschädigt. (AZ)

