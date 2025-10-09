Icon Menü
Unfall bei Nordheim: Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht

Nordheim

Lkw-Fahrer zwingt Frau mit Auto zu Ausweichmanöver: Unfall

Ein Unbekannter gerät mit seinem Sattelzug bei Nordheim zu weit nach links. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht.
Von Wolfgang Widemann
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines Lastwagens, der nahe Nordheim einen Unfall ausgelöst hat.
    Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines Lastwagens, der nahe Nordheim einen Unfall ausgelöst hat. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Der Fahrer eines Lastwagens hat laut Polizei auf der Ortsverbindungsstraße (Bäumenheimer Straße) zwischen Nordheim und Asbach-Bäumenheim einen Unfall ausgelöst, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Leidtragende ist eine Autofahrerin.

    Die mutmaßliche Unfallflucht passierte am Mittwoch gegen 9.10 Uhr. Eine 65-Jährige war mit ihrem Pkw in Richtung Bäumenheim unterwegs. Dabei kam der Frau der Sattelzug entgegen. Dessen Fahrer geriet zu weit auf die Gegenspur. Die Frau wich mit ihrem Wagen nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei touchierte das Auto den Randstein und ein Rad wurde beschädigt. Schaden: rund 500 Euro. Der Lkw-Fahrer, der vermutlich einen Kieslaster steuerte, hielt nicht an.

    Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. Telefon: 0906/70667-0. (AZ)

