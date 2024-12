Schwerer Unfall nahe B16 fordert zwei Verletzte

Im Bereich der B16-Anschlusstelle Rain-West hat sich am Donnerstagmorgen ein folgenreicher Unfall ereignet. Zwei Autos stießen recht heftig zusammen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Pkw gegen 5.30 Uhr auf der Kreisstraße von Feldheim kommend in Richtung Rain. Als er zur Bundesstraße hin abbiegen wollte, übersah er ein entgegenkommendes Auto mit einem 41-Jährigen aus dem Raum Donauwörth. Es kam zu einer Karambolage. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von jeweils rund 25.000 Euro.

Durch dem Zusammenprall verletzte sich der 43-Jährige leicht. Der Fahrer des anderen Autos erlitt mittelschwere Verletzungen in Form eines Nasenbein- und Rippenbruchs. Die beiden Verletzten brachte der Rettungsdienst ins Krankenhaus. (AZ)