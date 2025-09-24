Icon Menü
Unfall bei Riedlingen: Autofahrer gerät in Gegenverkehr und prallt gegen Lkw

Riedlingen

Unfall bei Riedlingen: Autofahrer gerät in Gegenverkehr und prallt gegen Lkw

Der 24-Jährige ist mit seinem Wagen auf der B16 unterwegs. Aus nicht geklärter Ursache fährt er gegen einen entgegenkommenden Lkw.
    • |
    • |
    • |
    Auf der B16 bei Riedlingen kam es zu einem Unfall.
    Auf der B16 bei Riedlingen kam es zu einem Unfall. Foto: Hendrik Schmidt, dpa (Symbolbild)

    Ein Autofahrer hat am Dienstag auf der B16 bei Riedlingen einen Unfall verursacht. Um 9.10 Uhr geriet der 24-Jährige, der in Richtung Tapfheim unterwegs war, auf Höhe der dortigen Tankstelle geriet ein 24-jähriger Mann, aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte seitlich gegen einen Sattelzug.

    Beide Fahrer blieben laut Polizei unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 2000 Euro. Der 24-Jährige wurde wegen des Verkehrsverstoßes angezeigt. (AZ)

