Unfall bei Wemding: Fahrzeuganhänger überschlägt sich

Wemding

Ein Anhänger löst sich von einem Pkw. Er kommt von der Straße ab und kommt erst in einem Graben zum Halt. Es entsteht ein Schaden in beträchtlicher Höhe.
    Auf einer Staatsstraße bei Wemding kam es zu einem Unfall. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Ein Autofahrer hat am Samstag bei Wemding seinen Anhänger verloren und dadurch einen Unfall verursacht. Der 34-Jährige fuhr gegen 7.20 Uhr auf der Staatsstraße 2214 mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann in Richtung Wemding. Während der Fahrt löste sich die abnehmbare Anhängerkupplung am Fahrzeug.

    Der Anhänger kam nach rechts von der Straße ab, touchierte einen Leitpfosten, überschlug sich und kam im gegenüberliegenden Graben zum Stillstand. Es waren keine entgegenkommenden Fahrzeuge involviert. Es entstand ein Schaden am Anhänger sowie am Leitpfosten in Höhe von insgesamt rund 550 Euro. Die Polizei leitete ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren ein. (AZ)

