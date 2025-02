Mann übersieht Auto: Unfall beim Auflösen einer Rettungsgasse

Ein Autofahrer hat am Mittwoch in Donauwörth einen Unfall gebaut. Um 18.50 Uhr war ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn auf der Westspange im Rahmen einer Einsatzfahrt unterwegs. Ein 33-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Wagen – um eine breitere Rettungsgasse zu bilden – rechts auf den Feldweg in Höhe des dortigen Dammes.

Beim Wiedereinscheren auf die Fahrbahn übersah der Mann einen bereits neben ihm befindlichen Pkw und prallte diesem in die Seite. Es entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Wagen musste abgeschleppt werden. Polizeibeamte verwarnten den 33-Jährigen vor Ort gebührenfrei. (AZ)