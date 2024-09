Unfall beim Ausparken: Blechschaden an zwei Autos

Auf dem großen Parkplatz gegenüber einer Tankstelle in der Dillinger Straße in Donauwörth hat ein Autofahrer einen Unfall verursacht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 7000 Euro.

Wie die Polizei berichtet, wollte am Montag gegen 16.15 Uhr ein 76-Jähriger mit seinem Pkw rückwärts ausparken. Dabei übersah der Rentner einen Wagen, mit dem 26-Jährigen gerade vorbeifuhr. Die Männer blieben bei der Karambolage unverletzt. (AZ)