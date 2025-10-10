Missverständnis führt zu Unfall auf der B 2 bei Nordheim

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag gegen 10 Uhr, als ein 42-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der B 16 in Fahrtrichtung Rain unterwegs war. An der Anschlussstelle Nordheim wollte er - so die Polizeiangaben - nach links in Richtung Nordheim abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich im Gegenverkehr ein Pkw sowie ein Kleintransporter, den ein 63-jähriger Mann steuerte. Der Pkw bog nach rechts, in Richtung Nordheim ab. Der Sattelzugfahrer ging davon aus, dass der Kleintransporter ebenfalls in Richtung Nordheim abfährt und leitete seinen Abbiegevorgang nach links ein. Da der Kleintransporter jedoch seine Fahrt auf der B16 fortsetzte, konnte er nur noch durch Ausweichen einen Zusammenstoß mit dem Sattelzug verhindern. Dadurch touchierte der Kleintransporter ein Verkehrszeichen, so dass ein Schaden am rechten Außenspiegel in Höhe von 1000 Euro entstand. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Das Verkehrszeichen sowie der Sattelzug blieben unbeschädigt. (AZ)

