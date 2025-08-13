Icon Menü
Unfall in Asbach-Bäumenheim: rund 6000 Euro Schaden

Bäumenheim

Autofahrer gerät auf Gegenspur und baut Unfall

In Bäumenheim prallt ein 48-Jähriger mit seinem Pkw gegen einen geparkten Wagen.
    Die Polizei meldet einen Unfall aus Bäumenheim.
    Die Polizei meldet einen Unfall aus Bäumenheim. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Ein Autofahrer hat am Dienstagabend in Asbach-Bäumenheim einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilt, war der 48-Jährige mit seinem Pkw um etwa 22 Uhr auf der Sudetenstraße in Richtung Ortsausgang unterwegs. Auf freier Strecke geriet der Mann mit dem Pkw nach links auf die Gegenspur und prallte frontal gegen die Fahrerseite eines geparkten Autos, das einer 57-Jährigen gehört.

    Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 6000 Euro. (AZ)

