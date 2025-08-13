Autofahrer gerät auf Gegenspur und baut Unfall

Ein Autofahrer hat am Dienstagabend in Asbach-Bäumenheim einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilt, war der 48-Jährige mit seinem Pkw um etwa 22 Uhr auf der Sudetenstraße in Richtung Ortsausgang unterwegs. Auf freier Strecke geriet der Mann mit dem Pkw nach links auf die Gegenspur und prallte frontal gegen die Fahrerseite eines geparkten Autos, das einer 57-Jährigen gehört.

Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 6000 Euro. (AZ)