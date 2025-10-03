Lkw-Fahrer rammt geparktes Auto und macht sich aus dem Staub

In der Augsburger Straße in Nördlingen wurde am Donnerstagfrüh gegen 7 Uhr ein Auto beschädigt. Laut Polizei war es ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt, als ein Lkw-Fahrer es beim Rangieren touchierte. Dabei wurde das vordere Kennzeichen beschädigt. Der Lkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Nördlingen nimmt sachdienliche Hinweise unter 09081/29560 entgegen. (AZ)
Nördlingen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden