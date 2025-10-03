Icon Menü
Unfall in Augsburg: Lkw beschädigt geparkten Pkw und flüchtet unerlaubt

Nördlingen

Lkw-Fahrer rammt geparktes Auto und macht sich aus dem Staub

In der Augsburger Straße in Nördlingen kam es zu einem Unfall, bei dem ein geparkter Pkw beschädigt wurde. Die Polizei bittet um Hinweise.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei Nördlingen sucht einen Unfallflüchtigen. Er hat sich nach einer Karambolage aus dem Staub gemacht.
    Die Polizei Nördlingen sucht einen Unfallflüchtigen. Er hat sich nach einer Karambolage aus dem Staub gemacht. Foto: Soeren Stache/dpa, Symbolbild

    In der Augsburger Straße in Nördlingen wurde am Donnerstagfrüh gegen 7 Uhr ein Auto beschädigt. Laut Polizei war es ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt, als ein Lkw-Fahrer es beim Rangieren touchierte. Dabei wurde das vordere Kennzeichen beschädigt. Der Lkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Nördlingen nimmt sachdienliche Hinweise unter 09081/29560 entgegen. (AZ)

