Frau übersieht anderes Auto: Es kommt zum Zusammenstoß

Eine 42-Jährige hat am Donnerstag in Donauwörth einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht wollte die Frau um 14.12 Uhr vom Großparkplatz am Alten Bahndamm auf die Fahrbahn in Richtung Sallingerstraße einfahren. Dabei übersah sie den bevorrechtigen Querverkehr von rechts und prallte gegen den Pkw einer 27-Jährigen. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Beide Frauen gaben an, unverletzt geblieben zu sein. Die 42-Jährige wurde gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)

