Autofahrerin prallt an Donauwörther Kreuzung gegen Verkehrsschild

Eine Autofahrerin hat am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr ein Verkehrszeichen an der Kauflandkreuzung in Donauwörth zwischen Westspange und Neurieder Weg umgefahren. Das Vorfahrt-Achten-Schild, zusammen mit seinem Trägerpfosten, wurde dabei beschädigt.

Nach Angaben der Polizei beträgt der entstandene Schaden etwa 2000 Euro. Die Beamten kontaktierten umgehend den Bauhof der Stadt, um den Schaden zu beheben. (AZ)