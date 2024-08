Motorradfahrer prallt ins Heck eines Geländewagens

Mit einem Gelenkbruch und zahlreichen Abschürfungen wurde ein Motorradfahrer nach einem Unfall am Dienstag ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei war der 24-Jährige gegen 12.30 Uhr auf der Alten Augsburger Straße in Fahrtrichtung Rainer Straße in Donauwörth unterwegs. Ein vorausfahrender Geländewagenfahrer musste verkehrsbedingt abbremsen. Der Biker legte noch eine Vollbremsung ein, konnte jedoch nicht mehr verhindern, auf den Geländewagen aufzufahren. Der 24-Jährige trug außer einem Helm keinerlei weitere Schutzausrüstung. Das nicht mehr fahrbereite 1000ccm-Kraftrad musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro. (AZ)

