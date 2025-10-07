Unfall in Donauwörth sorgt für erheblichen Stau im Berufsverkehr

Kleiner Unfall mit großer Auswirkung in Donauwörth: Auf der Sallingerstraße sind augenscheinlich ein Auto und ein Kleintransporter zusammengestoßen. Dies führte im Berufsverkehr zu erheblichem Stau, der über die Westspange bis in die Dillinger Straße und Artur-Proeller-Straße zurückreichte.
Die Unfallstelle ist seit 16.15 Uhr geräumt. Bis sich der Stau auflöst, dürfte es noch einige Zeit dauern. Bei der Karambolage entstand ein Blechschaden. (AZ)
