Unfall in Donauwörth sorgt für erheblichen Stau im Berufsverkehr

Donauwörth

Unfall in Donauwörth sorgt für erheblichen Stau im Berufsverkehr

Ein Auto und ein Transporter stoßen am Nachmittag zusammen. Das hat große Auswirkungen in der Stadt. Wo es zu Rückstaus kommt.
    In Donauwörth kam es zu einem Unfall.
    In Donauwörth kam es zu einem Unfall. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Kleiner Unfall mit großer Auswirkung in Donauwörth: Auf der Sallingerstraße sind augenscheinlich ein Auto und ein Kleintransporter zusammengestoßen. Dies führte im Berufsverkehr zu erheblichem Stau, der über die Westspange bis in die Dillinger Straße und Artur-Proeller-Straße zurückreichte.

    Die Unfallstelle ist seit 16.15 Uhr geräumt. Bis sich der Stau auflöst, dürfte es noch einige Zeit dauern. Bei der Karambolage entstand ein Blechschaden. (AZ)

