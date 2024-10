Pedelec und Auto stoßen zusammen

Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr fuhr der 70-jährige Fahrer eines S-Pedelecs die Lechstraße in Genderkingen in östlicher Richtung entlang. Angehängt an sein Pedelec hatte er einen Fahrradanhänger. Nach Polizeiangaben kam es - als er mit seinem Fahrzeuggespann an einem geparkten Pkw links vorbeifahren wollte - zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, Toyota Verso, der den ans Fahrrad angehängten Anhänger erfasste. Sowohl der Pedelec-Fahrer, als auch der 38-jährige Fahrer des Toyota blieben unverletzt. Allerdings wurden der Fahrradanhänger und der Toyota jeweils so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 7000 Euro. (AZ)

