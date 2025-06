Fußgänger greift Fahrradfahrer in den Arm: 77-Jähriger schwer verletzt

Auf einem Feldweg zwischen Schaffhausen und Harburg ereignete sich am Montagabend gegen 20.35 Uhr ein Vorfall, der aktuell die Polizeiinspektion Donauwörth beschäftigt. Wie die Beamten mitteilen, war dort ein 77-jähriger Mann mit seinem Elektrofahrrad unterwegs. Kurz vor Harburg griff – so die aktuellen polizeilichen Erkenntnisse – ein entgegenkommender 53-jähriger Fußgänger dem Radler währenddessen Vorbeifahrt in den Arm. Der stürzte dadurch von seinem Pedelec zu Boden und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Ein getragener Fahrradhelm verhinderte massive Kopfverletzungen. Der 77-Jährige wurde schwer verletzt per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert.

An Rad und Helm entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich. Auch der 53-Jährige kam durch die Aktion zu Sturz und erlitt leichtere Verletzungen. Beamte der PI Donauwörth leiteten gegen den 53-Jährigen ein Strafverfahren wegen Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Körperverletzung sowie Sachbeschädigung ein. (AZ)