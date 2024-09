Startseite Icon Pfeil nach unten Donauwörth Icon Pfeil nach unten Unfall in Marxheim: Radler stürzt ohne Helm und verletzt sich

Am Samstagnachmittag befuhr ein 55-Jähriger mit seinem E-Bike den Radweg von Marxheim in Richtung Donauwörth. Aufgrund von Unachtsamkeit, so die Polizei, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen am linken Handgelenk, sowie eine Platzwunde an der Nase. Der Mann musste im Krankenhaus versorgt werden. Er trug keinen Schutzhelm. (AZ)