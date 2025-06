Unfall in der Reichstraße: Krankenwagen kollidiert beim Einparken mit Rollerfahrer

In der Reichstraße hat sich am Freitag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Krankenwagen beteiligt gewesen ist. Ein 60-jähriger Fahrer eines Krankenwagens wollte rückwärts in eine Parklücke einfahren und übersah dabei ein hinter ihm wartendes Motorrad. Beim langsamen Rückwärtsfahren kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (AZ)

