Radler prallt in Riedlingen bei Dunkelheit mit Fußgänger zusammen

Ein Mountainbikefahrer ist am Donnerstag um 20.45 Uhr in der Nähe des Posthofes in Riedlingen mit einem Fußgänger zusammenstoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 24-Jährige im Dunkeln auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg auf Höhe des Postverteilzentrums, als er den 47-jährigen Fußgänger erfasste.

Beide Männer stürzten und erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt rund 100 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen den Radfahrer wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung. (AZ)