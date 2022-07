TSV Rain sucht nach dem Tod zweier Nachwuchsspieler den Zusammenhalt

Plus Nach dem tödlichen Unfall zweier Spieler in Wächtering äußert sich der TSV Rain erstmals offiziell. Der Schock bei den Vereinsmitglieder sitzt tief.

Am Tag nach Bekanntwerden des tödlichen Verkehrsunfalls, bei dem zwei junge Spieler des TSV Rain gestorben sind, herrscht beim Verein weiter Schockstarre. Dort ringen die Verantwortlichen mit der Frage, wie man mit dem tragischen Ereignis überhaupt umgehen kann.