Unfall: Mann gerät unter sein eigenes Auto

Ein Mann ist in Wemding unter einen rollenden Pkw geraten. Nach Angaben der Polizei stieg der 51-Jährige in den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags, gegen 3.10 Uhr, in der Goldbergstraße aus seinem Auto aus und vergaß dabei, die Handbremse anzuziehen. Als der Geländewagen daraufhin begann, auf der abschüssigen Straße rückwärts zu rollen, versuchte der Mann, den Wagen aufzuhalten. Dabei geriet er mit seinem linken Bein unter die Vorderachse.

Eingeklemmt unter dem Auto, rief der 51-Jährige um Hilfe, sodass eine Anwohnerin einen Notruf absetzen konnte. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte gelang es ihr, den Mann zu befreien. Dieser erlitt unter anderem eine Beinfraktur und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik zur weiteren medizinischen Behandlung eingeliefert. Sachschaden entstand keiner. (AZ)