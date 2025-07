Vorfahrt missachtet: Unfall in Wemding

Eine 40-jährige BMW-Fahrerin hat am Freitag einen Unfall verursacht. Gegen 8.45 Uhr fuhr sie im Lommersheimer Weg an der Kreuzung zur Harburger Straße und missachtete die Vorfahrt eines anderen Autos. Sie wollte die Harburger Straße geradeaus in Richtung Fuchsstraße überqueren und übersah eine von links kommende 79-jährige Opel-Fahrerin, die sich auf der vorfahrtsberechtigten Straße stadteinwärts bewegte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der BMW prallte frontal in die Beifahrerseite des Opels. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro. Verletzt wurde niemand. Gegen die 40-Jährige wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)

