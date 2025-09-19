Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Unfall mit 5000 Euro Schaden: 40-Tonner prallt in Auto in Bäumenheim

Bäumenheim

Unfall mit 5000 Euro Schaden: 40-Tonner prallt in Auto

Ein Lkw-Fahrer möchte auf ein Firmengelände in Bäumenheim einfahren. Doch dabei verschätzt es sich. Es kommt zur Kollision mit einem Wagen.
Von Bill Titze
    • |
    • |
    • |
    In Bäumenheim kam es zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto.
    In Bäumenheim kam es zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Durch eine falsche Einschätzung ist es am Donnerstag in Bäumenheim zu einem Unfall gekommen. Um 12.20 Uhr wollte ein 40-jähriger Berufskraftfahrer mit seinem Sattelzug in ein Firmengelände in der Bürgermeister-Müller-Straße einfahren. Dabei holte er aber zu weit nach links aus und prallte mit dem 40-Tonner in den am Straßenrand geparkten Pkw einer 58-Jährigen.

    An dem Wagen wurde unter anderem das Heck eingedrückt. Der Fremdschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Polizisten sorgten für einen Personalienaustausch vor Ort und verwarnten den Lkw-Fahrer mit 35 Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden