Unfall mit 5000 Euro Schaden: 40-Tonner prallt in Auto

Durch eine falsche Einschätzung ist es am Donnerstag in Bäumenheim zu einem Unfall gekommen. Um 12.20 Uhr wollte ein 40-jähriger Berufskraftfahrer mit seinem Sattelzug in ein Firmengelände in der Bürgermeister-Müller-Straße einfahren. Dabei holte er aber zu weit nach links aus und prallte mit dem 40-Tonner in den am Straßenrand geparkten Pkw einer 58-Jährigen.

An dem Wagen wurde unter anderem das Heck eingedrückt. Der Fremdschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Polizisten sorgten für einen Personalienaustausch vor Ort und verwarnten den Lkw-Fahrer mit 35 Euro. (AZ)