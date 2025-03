Auto prallt gegen Lkw: Unfall mit beträchtlichem Schaden

Ein Lastwagenfahrer und eine Autofahrerin sind am Dienstag in Donauwörth mit ihren Fahrzeugen zusammengeprallt. Ein 64-Jähriger war um 9.35 Uhr mit einem Lkw in der Neudegger Allee unterwegs und wollte nach links in Richtung Stauferpark fahren.

Eine 39-jährige, entgegenkommende Autofahrerin bog zeitgleich von der Neudegger Allee kommend nach rechts ab. Dabei berührten sich die beiden Fahrzeuge, sodass ein Sachschaden in Höhe von rund 6500 Euro entstand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei leitete ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren ein. (AZ)