Gefährlicher Überholvorgang verursacht Unfall

Nach einem riskanten Überholvorgang hat sich bei Harburg am Freitagnachmittag ein Unfall ereignet. Gegen 15.50 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2221 von Harburg in Richtung Fessenheim zu dem gefährlichen Manöver. Ein Autofahrer überholte einen Lkw, wobei eine 45-Jährige, die sich im Gegenverkehr befand, ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dabei streifte sie mit der Beifahrerseite ihres Fahrzeugs die am rechten Fahrbahnrand befindliche Schutzplanke. Das überholende Auto und der Lkw fuhren ohne anzuhalten weiter. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Die Polizei Donauwörth hat ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefon 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

