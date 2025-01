Schild umgefahren: Unfallfahrerin meldet sich bei Polizei

Eine Autofahrerin hat am Montagabend einen Unfall in der Parkstadt verursacht. Gegen 21.40 Uhr rief die 79-Jährige bei der Polizei an und teilte mit, dass sie mit ihrem Pkw gegen das Vorfahrtsschild auf der Hochbruckerstraße in Richtung Einmündung zur Perchtoldsdorfer Straße geprallt war.

Durch die Kollision knickte das Schild komplett um. An dem Auto wurde die Heckstoßstange eingedrückt. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 3000 Euro. Die Frau blieb unverletzt. (AZ)