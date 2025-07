Unfallflucht am Baggersee: Mehrere tausend Euro Schaden

Zu einer Unfall ist es am Dienstag in Riedlingen gekommen. Zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr parkte eine 57-jährige Frau ihren Jaguar Land Rover vor dem Kiosk am Baggersee. Wie die Polizei mitteilt, prallte dort ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen die Fahrertür des Wagens. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 3.000 Euro.

Da sich keine verursachende Person meldete, wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren aufgenommen. Die Polizei bittet unter 0906/706670 um Hinweise. (AZ)