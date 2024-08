Unbekannter beschädigt geparktes Auto am Waldbad Wemding und flüchtet

Die Polizei Donauwörth ermittelt gegen einen unbekannten Unfallflüchtigen, der einen geparkten VW Touran angefahren hat und geflüchtet ist. Der Vorfall passierte am Montag zwischen 11.30 und 15.40 Uhr. In diesem Zeitraum war laut Polizei das schwarze Auto einer 66-Jährigen auf dem Schotterparkplatz südlich des Eingangs am Wemdinger Waldsee in der Wolferstädter Straße geparkt. Der Unbekannte prallte mit seinem Wagen gegen den rechten vorderen Kotflügel des Tourans. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf geschätzte 3000 Euro. Da sich kein Verursacher meldete, wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren aufgenommen. Beamte der PI Donauwörth sicherten orangefarbenen Fremdlack, welcher momentan durch die Unfallfluchtfahndung der Verkehrspolizei ausgewertet wird. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

