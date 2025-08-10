Graues Auto rammt Leitplanke und entkommt unerkannt

Auffällige Fahrweise und ein Zusammenstoß mit einer Leitplanke: Am Samstagabend gegen 18.30 Uhr kam es auf der B 16 (Südspange Donauwörth, nahe Bäumenheimer Straße) zu einem Unfall. Wie die Polizei mitteilt, war dort der bislang unbekannte Fahrer eines grauen Pkws aus Fahrtrichtung Tapfheim kommend unterwegs.

Er fiel einem anderen Verkehrsteilnehmer dadurch auf, dass er mehrmals von der Fahrbahn nach rechts abkam und schließlich mit seinem Wagen die dortige Leitplanke rammte. Dabei verursachte er Sachschaden an der Leitplanke in Höhe von rund 2500 Euro. Der Unbekannte fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Polizei Donauwörth nahm die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht auf. (AZ)