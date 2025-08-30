Verkehrsunfall mit Unfallflucht bei Hoppingen

Am Freitagvormittag hat sich auf der B25 bei Hoppingen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem glücklicherweise keine Menschen verletzt worden sind. Der Unfall ereignete sich gegen 11.50 Uhr auf der zweispurigen Fahrbahn nach Nördlingen, als ein Kleinwagen ein anderes Fahrzeug in Fahrtrichtung Donauwörth überholte. Der Fahrer des Kleinwagens fuhr über die durchzogene Linie beim Überholvorgang. Das Auto, das in Richtung Nördlingen unterwegs war, musste deshalb eine Vollbremsung einleiten. Es kam zum Auffahrunfall, während der Fahrer des Kleinwagens einfach weiterfuhr. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 5000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0906/70 66 70 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

86655 Harburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis