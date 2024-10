Unfallflucht auf Edeka-Parkplatz in Harburg

Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Wemdinger Straße in Harburg hat eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen Unfall gebaut, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Wie die Polizei mitteilt, prallte der Verursacher am Donnerstag zwischen 10.40 und 11.10 Uhr gegen das Heck eines Opel Mokka, der dort abgestellt war, und flüchtete.

Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)