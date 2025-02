Unfallflucht auf Großparkplatz von Donauwörther Firma

Zu einer Unfallflucht ist es am Mittwoch in Donauwörth gekommen. Im Zeitraum zwischen 6.30 Uhr bis 14.05 Uhr parkte ein Mann seinen roten Mitsubishi Spacestar auf dem Großparkplatz eines Betriebes in der Industriestraße. Der Fahrer eines roten Pkw prallte dort gegen die Beifahrertüre des Mitsubishi und flüchtete, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Polizeibeamte sicherten Fremdlack und weitere Spuren. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet unter der 0906/706670 um Hinweise. (AZ)