Zeugen beobachten Unfallflucht auf Kaufland-Parkplatz

Zwei Personen haben am Donnerstag um kurz nach 11 Uhr aus einem Gebäude heraus eine Unfallflucht auf dem Kaufland-Parkplatz in Donauwörth beobachtet. Sie sahen laut Polizei, wie der Fahrer eines weißen Mercedes der B-Klasse beim Öffnen der Tür einen nicht unerheblichen Schaden an einem nebenan geparkten braunen Audi A6 Avant verursachte. Die Reparaturkosten dürften sich auf rund 1500 Euro belaufen.

Der Verursacher nahm den Zeugen zufolge den Wagen in Augenschein, stieg in seinen Wagen ein und fuhr davon, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Beobachter notierten sich das Kfz-Kennzeichen, informierten die Polizei und beschrieben auch den Fahrer. Die Inspektion in Donauwörth ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Unfallflucht und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)