Unfallflucht auf Kaufland-Parkplatz

Zwischen Donnerstag und Freitag ist ein Auto auf dem Kaufland-Parkplatz im Neurieder Weg angefahren worden. Ein 74-Jähriger parkte in der Zeit von Donnerstagabend, 23 Uhr bis zum Freitag um 11.45 Uhr seinen blauen VW auf dem Parkplatz. Als er am Freitag wegfahren wollte, stellte er fest, dass sein Fahrzeug an der vorderen linken Stoßstange beschädigt worden war. An seinem Auto entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer dazu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefon 0906/706670 an die Polizei Donauwörth zu wenden. (AZ)

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis