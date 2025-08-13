Unfallflucht auf Parkplatz an Bahnstrecke

Auf dem Pendlerparkplatz in der Brünseer Straße an der Bahnstrecke in Harburg hat ein Unbekannter einen Unfall verursacht und sich dann aus dem Staub gemacht. Opfer ist der Besitzer eines silberfarbenen Audi A4. Der 49-Jährige meldete die mutmaßliche Unfallflucht erst nach gut einer Woche. Der Wagen stand bereits am Montag, 4. August, im Zeitraum zwischen 6.40 und 17.25 Uhr auf dem Parkplatz.

Beamte sicherten blauen Fremdlack am Heckstoßfänger. Der Sachschaden an dem Wagen beträgt schätzungsweise 4000 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)