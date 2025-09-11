Icon Menü
Unfallflucht auf Parkplatz eines Baumarkts in Riedlingen

Riedlingen

Einkaufswagen gegen Auto: Unfallflucht an Baumarkt

Auf dem Parkplatz eines Baumarkts in Riedlingen verursacht eine unbekannte Person einen Unfall. Polizei bittet um Hinweise.
    Wohl mit einem Einkaufswagen ist eine unbekannte Person auf dem Parkplatz eines Baumarkts in Riedlingen gegen ein Auto geprallt. Foto: Elisa Schu, dpa (Symbolbild)

    Ein Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Hagebaumarkts im Gewerbegebiet an der B16 in Riedlingen meldet die Polizei. Am Montag zwischen 14 und 15 Uhr stellte ein 24-Jähriger auf der Fläche an der Ludwig-Auer-Straße seinen schwarzen Pkw Audi A4 ab. Eine unbekannte Person prallte mit ihrem Einkaufswagen gegen die Fahrertür und verursachte an dieser einen Schaden von rund 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth ermittelt und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)

