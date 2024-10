Unfall in der Parkstraße: Verursacher flüchtet

Eine unbekannte Person hat in der Donauwörther Parkstadt durch einen Unfall ein Auto beschädigt, das einige Zeit auf einem öffentlichen Parkplatz in der Parkstraße abgestellt war. Konkret handelt es sich der Polizei zufolge um einen Opel Corsa, der seit 20. September auf besagter Fläche stand. Die Besitzerin bemerkte dann am Donnerstag frische Kratzer und Dellen an dem Wagen und verständigte die Polizei.

Die Inspektion Donauwörth bittet bei der Unfallflucht um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)