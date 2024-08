Unfallflucht auf Parkplatz in der Dietrichstraße

Auf einem Parkplatz in der Dietrichstraße in Donauwörth hat eine unbekannte Person einen Unfall gebaut, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Wie die Polizei mitteilt, prallte der Verursacher mit seinem Wagen in der Zeit zwischen Montag, 11.30 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, gegen einen schwarzen Mitsubishi Colt, der an besagtem Ort abgestellt war.

An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Inspektion Donauwörth ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)