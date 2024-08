Unfallflucht auf Parkplatz von Supermarkt

Eine unbekannte Person hat am Montag zwischen 13.40 und 14.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Artur-Proeller-Straße in Donauwörth einen Unfall gebaut und sich dann aus dem Staub gemacht.

Laut Polizei prallte der Gesuchte mit seinem Fahrzeug gegen das Heck eines schwarzen Opel Mokka und richtete an diesem einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro an. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)