Fahrzeug streift geparktes Auto: Unfallflucht in Rain

Ein am Lindenweg am Fahrbahnrand geparkter weißer Ford Mustang wurde am Montag von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Den Zeitraum, in dem sich der Vorfall ereignete, kann die Polizei auf Montag zwischen 8.30 und 17 Uhr eingrenzen. Offenbar streifte der Unbekannte mit seinem Wagen im Vorbeifahren den geparkten Ford Mustang. Dieser wurdeam hinteren linken Kotflügel in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro beziffert.

Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)