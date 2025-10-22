Icon Menü
Unfallflucht im Schützenring in Donauwörth

Donauwörth

Unfallflucht im Schützenring: Polizei bittet um Hinweise

Eine unbekannte Person verursacht in Donauwörth einen Unfall und flüchtet.
    Nach einem Unfall in Donauwörth ist der Verursacher geflüchtet.
    Nach einem Unfall in Donauwörth ist der Verursacher geflüchtet. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Eine Unfallflucht im Schützenring in Donauwörth beschäftigt die Polizei. Eine 50-Jährige parkte dort ihr Auto der Marke Toyota von Sonntagnachmittag bis Montagmittag ordnungsgemäß. Bei der Rückkehr fand die Frau den Pkw beschädigt vor.

    Die Polizei konnte mehrere Spuren sichern. Die bisherigen Erkenntnisse lassen den Rückschluss zu, dass ein Unbekannter mit seinem Auto gegen den geparkten Wagen geprallt war. Zeugen werden gebeten, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)

