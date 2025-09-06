Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Unfallflucht in Altstadt von Wemding

Wemding

Unfallflucht in Altstadt: 5000 Euro Schaden

Im historischen Zentrum von Wemding hat ein Unbekannter einen Unfall verursacht und sich dann aus dem Staub gemacht. Polzei bittet um Hinweise.
Von Wolfgang Widemann
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht nach dem Verursacher eines Unfalls in Wemding.
    Die Polizei sucht nach dem Verursacher eines Unfalls in Wemding. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat am Freitag in der Wemdinger Altstadt einen Unfall gebaut, dabei einigen Schaden angerichtet und sich aus dem Staub gemacht. Nach Angaben der Polizei passierte dies zwischen 8.30 und 9.30 Uhr.

    Opfer ist der Besitzer eines Autos, das in der Theaterstraße an der Einmündung des Bräuhausgäßens abgestellt war. Der Unfallverursacher prallte mit seinem Wagen gegen das Heck. Der Schaden am geparkten Pkw beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet mögliche Zeugen der Unfallflucht, sich zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden