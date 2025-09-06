Unfallflucht in Altstadt: 5000 Euro Schaden

Ein Unbekannter hat am Freitag in der Wemdinger Altstadt einen Unfall gebaut, dabei einigen Schaden angerichtet und sich aus dem Staub gemacht. Nach Angaben der Polizei passierte dies zwischen 8.30 und 9.30 Uhr.

Opfer ist der Besitzer eines Autos, das in der Theaterstraße an der Einmündung des Bräuhausgäßens abgestellt war. Der Unfallverursacher prallte mit seinem Wagen gegen das Heck. Der Schaden am geparkten Pkw beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet mögliche Zeugen der Unfallflucht, sich zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)