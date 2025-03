19-Jähriger beobachtet Unfallflucht in Bäumenheim

Ein 19-jähriger Mann konnte am Samstag gegen 18 Uhr beobachten, wie in der Schmutterstraße in Bäumenheim ein blaues Auto der Marke Ford beim Rückwärtsfahren aus einer Hofeinfahrt gegen den ordnungsgemäß abgestellten silberfarbenen Citroen des 63-jährigen Geschädigten fuhr. Das Verursacherfahrzeug entfernte sich, ohne seinen Unfallpflichten nachzukommen, von der Unfallstelle. Durch den Anstoß entstand ein Fremdschaden in der geschätzten Höhe von 2000 Euro. Weitere Zeugen, die Angaben zum Tatfahrzeug machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. (AZ)

